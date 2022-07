Giovanni Allevi, dopo il tumore la tragedia: il decesso nelle ultime ore | Lutto devastante (Di martedì 19 luglio 2022) Appena una manciata di ore fa è giunta la tragica notizia che ci ha lasciati tutti senza parole. Per il compositore un dolore immane Quello che sta vivendo nel recente periodo il noto compositore italiano è senza alcuna ombra di dubbio uno dei momenti più difficili della sua vita. Soltanto qualche tempo fa ha comunicato ai suoi tantissimi fans la triste scoperta del tumore. La notizia ha lasciato tutti di sasso, dato che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita dell’artista. Giovanni Allevi (Websource)Ricordiamo il messaggio risalente al mese scorso con cui Allevi ha messo al corrente circa le sue condizioni di salute i numerosi sostenitori che lo seguono sui social network: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 19 luglio 2022) Appena una manciata di ore fa è giunta la tragica notizia che ci ha lasciati tutti senza parole. Per il compositore un dolore immane Quello che sta vivendo nel recente periodo il noto compositore italiano è senza alcuna ombra di dubbio uno dei momenti più difficili della sua vita. Soltanto qualche tempo fa ha comunicato ai suoi tantissimi fans la triste scoperta del. La notizia ha lasciato tutti di sasso, dato che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita dell’artista.(Websource)Ricordiamo il messaggio risalente al mese scorso con cuiha messo al corrente circa le sue condizioni di salute i numerosi sostenitori che lo seguono sui social network: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno ...

Pubblicità

RaiNews : La sorella del compositore Giovanni Allevi, Maria Stella, è stata trovata morta la scorsa notte nella sua casa di A… - Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi torna a parlare sui social: 'In ospedale compongo, la mia malattia diventerà una melodia'. Il music… - GraziamFerrari2 : La sorella di Giovanni Allevi trovata morta in casa??dolore su dolore.. - Methamorphose30 : RT @giuvannuzzo: Morta suicida ad Ascoli Piceno sorella di Giovanni Allevi (ANSA) - ASCOLI PICENO, 19 LUG - La sorella del compositore Gio… - maryemanuel7532 : Trovata morta in casa la sorella di Giovanni Allevi, Maria Stella: ipotesi suicidio per gli inquirenti La sorella d… -