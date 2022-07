Verona: Maestrelli vola in finale, Cecchinato esce (Di domenica 17 luglio 2022) Nelle semifinali del Challenger in terra veneta il 19enne pisano supera in tre set l'austriaco Ofner. Il 29enne siciliano si fa rimontare dall'argentino Cachin, primo favorito del seeding. Nel doppio titolo a Vavassori ed al venezuelano Martinez Leggi su federtennis (Di domenica 17 luglio 2022) Nelle semifinali del Challenger in terra veneta il 19enne pisano supera in tre set l'austriaco Ofner. Il 29enne siciliano si fa rimontare dall'argentino Cachin, primo favorito del seeding. Nel doppio titolo a Vavassori ed al venezuelano Martinez

livetennisit : Da Verona: Francesco Maestrelli conquista la finale (con il programma di domani) - Matigufo : RT @federtennis: Francesco #Maestrelli supera Ofner per 6-4 6-7 6-3 e approda in finale nell'#ATPChallenger di Verona, dove sfiderà Cachin… - federtennis : Francesco #Maestrelli supera Ofner per 6-4 6-7 6-3 e approda in finale nell'#ATPChallenger di Verona, dove sfiderà… - Ilsuperbo89 : FRANCESCO M A E S T R E L L I Tanto Tanto Tanto ?????? Mai avrei immaginato un risultato simile a Luglio 2022. Veron… - zazoomblog : Verona: Maestrelli e "Ceck" a caccia della finale - #Verona: #Maestrelli -