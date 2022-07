Maurizio Costanzo lo ammette a fine carriera | Qual è l' intervista più bella che ho mai fatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 17 luglio 2022)è uno dei massimi esperti di televisione. Il giornalista ha avuto modo dire nel corso della sua lunga, moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. E' lo stesso marito di Maria De Filippi a direi sono state le più emozionanti.comincia giovanissimo la suadi giornalista e soloche anno dopo diventa autore televisivo e radiofonico. A solo 22 anni collaborava con il Tv Sorrisi e Canzoni ed intraprese la strada per essere uno deglitori più giovani e professionali della storia. E' stato proprio un giornalista del Tv Sorrisi e Canzoni a cercare di carpire i suoi segreti per le decine di interviste realizzate. Cercando di ...