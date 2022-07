(Di sabato 16 luglio 2022) Nel gruppo Bconquistano l’accesso aidideglidi calcio femminile. Laha vinto il girone, grazie al successo ottenuto contro la Finlandia, con il risultato di 3-0. Al secondo posto invece si è classificata lacon 6 punti, in virtù della vittoria conquistata per 1-0 contro la Danimarca. Danimarca e Finalndia lasciano dunque la manifestazione continentale, rispettivamente terze e quarte nel raggruppamento con tre e zero punti. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Europei femminili 2022: #Germania e #Spagna approdano ai quarti di finale - sportli26181512 : Europei femminili: la Spagna vince e si qualifica, tutto facile per la Germania: Proseguono gli europei di calcio f… - LFootball_ : ? La @SEFutbolFem ???? accede ai quarti di finali di #WEURO2022 grazie alla vittoria per 1-0 sulla @dbulandshold ????… - zazoomblog : Basket l’Italia batte la Francia e conquista il bronzo agli Europei femminili U20 - #Basket #l’Italia #batte… - infoitsport : Europei femminili 2022: 'manita' Inghilterra, anche l'Austria ai quarti -

PARTE FORTE LA GERMANIA All'MK Stadium si affrontano Germania e Finlandia in questa ultima giornata del Gruppo B di questi2022. La Germania parte forte e schiaccia le Finlandesi ...Si accende il match! FASE DI STUDIO A Brentford va in scena la gara decisiva del Gruppo B di questi2022: Spagna e Danimarca sono alla caccia di un posto nella fase ad eliminazione ...#EuroVolleyU21W L'Italia U21 femminile di Luca Pieragnoli è in finale agli Europei U21 femminili in corso a Cerignola. La vittoria in semifinale con la Turchia è arrivata al tie break questa sera. Dom ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...