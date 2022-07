Reggina | si muove Inzaghi | due giallorossi nel mirino

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Accolto da un bagno di folla al momento del suo arrivo a Reggio Calabria, Filipposi è subito messo a lavoro per recuperare il tempo perduto. Tra meno di un mese sarà già campionato e la suaha bisogno di correre per farsi trovare pronta. SuperPippo ha stilato una lista di nomi per la squadra che ha in mente e tra questi ci sarebbero anche due calciatori del Benevento. All’ex allenatore della Strega non dispiacerebbe riavere a disposizione Federico Barba e Artur Ionita, entrambi in uscita. Per il difensore ci sarebbe da battere una folta concorrenza, considerando i sondaggi che sono arrivati dalla A (Sampdoria e Lecce), dalla B (Pisa e Bari) e dall’estero (Granada). Il centrocampista moldavo, invece, sembrava destinato ad approdare in Grecia ma, per il momento, continua a lavorare a Cascia ...

mauritosaelemae : @Reggina_1914 fatevi i cazzi vostri, Igor non di muove da Reggio. - sportli26181512 : Inter, Frosinone e Reggina sul baby Fabbian: Si muove anche il mercato dei giovani in casa Inter, i Primavera campi… - teoocchiuto : #SerieB | Tentativo #Perugia per Luperini: no secco del #Palermo, il centrocampista non si muove. Il #Frosinone pro… -

Commenta per primo Si muove anche il mercato dei giovani in casa Inter, i Primavera campioni d'Italia con Cristian Chivu ... Sulle sue tracce ci sono Reggina e Frosinone, presto il giovane centrocampista ...E' fissata al primo luglio la data di partenza del calciomercato, non fosse altro perchè i contratti stipulati tra i professionisti, hanno come scadenza il 30 di giugno. In realtà ci si muove molto prima, addirittura anche nel corso della stagione precedente, pur di anticipare le mosse di eventuali concorrenti. Calciomercato Reggina: vicina la firma di Inzaghi, caccia al portiere Concitazione da calciomercato anche per i club di Serie B, nella fattispecie per la Reggina che nell'attuale finestra di mercato si sta muovendo parecchio per rinforzare la rosa da ...