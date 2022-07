Alvaro Morata di nuovo alla Juventus? Alice Campello lascia indizi sui social

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il futuro diè sempre più in bilico. L’attaccante è rientrato all’Atletico Madrid dopo il prestitoche, però, ancora lo segue. I bianconeri potrebbero riportare a Torino il centroavanti spagnolo a cifre inferiori rispetto all’accordo inziale. Per ora si tratta solo di una suggestione. Nel frattempo, però, la moglie di, sui proprihato qualche possibileo. L’influencer ha postato una foto in cui il figlio Edoardo aveva indosso la maglia bianconera. Per il momento, invece,senior è tornato a vestire la maglia dell’Atletico, almeno quella da allenamento. Visualizza questo post su Instagram Un ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ? ? Confermato. Uno degli agenti di Alvaro Morata dell'#Atleti è a Milano dove si trova anche la #Juventus e in c… - marcoconterio : ?? ? ? È terminato adesso a Milano l'incontro tra la #Juventus, l'agente di Nicolò Zaniolo della #Roma e quello con… - MarcoGuidi13 : 'El entorno' (per dirlo alla spagnola) di #Morata smentisce categoricamente che una persona titolata a farlo sia st… - djayatleti : Alvaro Morata est une femme ??? - dAtb0i7 : @ESPNFC English Alvaro Morata -

Tutto Juve

Allegri e i rinforzi per l'attacco In attacco, invece, Allegri deve fare i conti con il ritorno diall'Atletico Madrid: la Juve sta lavorando per riportarlo a Torino ma la strada è ...Secondo il quotidiano Leggo, l'obiettivo della Juventus per questo ruolo corrisponde ancora al nome di, centravanti tornato all' Atletico Madrid dopo il termine del prestito ai ... Morata ancora alla Juventus Un possibile indizio arriva dalle storie di Alice Campello La Stampa fa il punto sulle strategie della Juventus per il reparto offensivo: prima di planare su un vice Vlahovic, la Juventus vuole capire quante possibilità esistano di riabbracciare Alvaro Morata ...Questo, almeno, quanto si legge oggi sulle pagine de La Stampa. Alvaro Morata / Soccrates Images/GettyImages L'attaccante spagnolo in questi giorni è impegnato in tournée con l'Atletico Madrid, dove è ...