Crisi economica e clima, Conou risponde con circolarità e tecnologia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – L’economia circolare rappresenta una risposta concreta alle Crisi globali in atto, da quella ambientale fino a quella economica. Un esempio di buona pratica in questo senso è certamente l’operato virtuoso di Conou, il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che da oltre 40 anni lavora per raggiungere il 100% di circolarità. Alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, come Renzo Tomellini, Capo Segreteria Tecnica del Ministero della Transizione Ecologica; Maria Alessandra Gallone, Segretaria della Commissione Ambiente del Senato; Chiara Braga, Membro della Commissione Ambiente della Camera; e con il contributo di Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, di Monica Palumbo, Partner di Deloitte Sustainability, e di Giuseppe Calonico dell’Azienda Rosso, Conou ha ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – L’economia circolare rappresenta una risposta concreta alleglobali in atto, da quella ambientale fino a quella. Un esempio di buona pratica in questo senso è certamente l’operato virtuoso di, il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che da oltre 40 anni lavora per raggiungere il 100% di. Alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, come Renzo Tomellini, Capo Segreteria Tecnica del Ministero della Transizione Ecologica; Maria Alessandra Gallone, Segretaria della Commissione Ambiente del Senato; Chiara Braga, Membro della Commissione Ambiente della Camera; e con il contributo di Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, di Monica Palumbo, Partner di Deloitte Sustainability, e di Giuseppe Calonico dell’Azienda Rosso,ha ...

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Crisi energetica, crisi economica, inflazione, #carobollette, previsioni di crescita al ribasso. Per i marziani d… - santegidionews : Che succederà, quest'estate, con la crisi alimentare ed economica che produrrà un incremento della spinta migratori… - ItaliaViva : Trovo semplicemente indecente che con un conflitto in corso e la crisi economica che morde, la battaglia di Conte e… - soniabetz1 : RT @valy_s: Quindi.. #Draghi tiene una #conferenzastampa per spiegarci la STRATEGIA per affrontare la futura CRISI ECONOMICA,fra caro bolle… - caterina_manzi : RT @ItaliaViva: Trovo semplicemente indecente che con un conflitto in corso e la crisi economica che morde, la battaglia di Conte e dei 5st… -