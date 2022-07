Il fatale gesto durante il barbecue, Filippo muore a 20 anni in un giorno di festa (Di venerdì 8 luglio 2022) Morto Filippo Giuseppe Marzatico. Lutto a Casoria, dove il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo agosto, è morto dopo un terribile incidente domestico. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane durante un barbecue organizzato con alcuni amici nella sua abitazione a Napoli, in via Toscanini. Filippo Giuseppe Marzatico è finito in ospedale in gravi condizioni, con ustioni su diverse parti del corpo. Ricoverato d0urgenza all’ospedale Cardarelli del capoluogo campano, il ragazzo di 20 anni non ce l’ha fatta ed ha perso la vita nella mattinata di venerdì 8 luglio. Il giovane aveva acceso una griglia da barbecue utilizzando l’acool etilico per alimentare il fuoco. Morto Filippo Giuseppe Marzatico, ustionato durante ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) MortoGiuseppe Marzatico. Lutto a Casoria, dove il giovane, che avrebbe compiuto 20il prossimo agosto, è morto dopo un terribile incidente domestico. Troppo gravi le ferite riportate dal giovaneunorganizzato con alcuni amici nella sua abitazione a Napoli, in via Toscanini.Giuseppe Marzatico è finito in ospedale in gravi condizioni, con ustioni su diverse parti del corpo. Ricoverato d0urgenza all’ospedale Cardarelli del capoluogo campano, il ragazzo di 20non ce l’ha fatta ed ha perso la vita nella mattinata di venerdì 8 luglio. Il giovane aveva acceso una griglia dautilizzando l’acool etilico per alimentare il fuoco. MortoGiuseppe Marzatico, ustionato...

