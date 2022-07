Elena Del Pozzo, i Ris sequestrano le scarpe della mamma: probabile svolta nel delitto (Di giovedì 7 luglio 2022) Potrebbe esserci una svolta sull'omicidio di Elena Del Pozzo , la bambina uccisa dalla mamma, Martina Patti, nel catanese. La donna ha ammesso di aver ammazzato la sua bambina e secondo gli inquirenti ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022) Potrebbe esserci unasull'omicidio diDel, la bambina uccisa dalla, Martina Patti, nel catanese. La donna ha ammesso di aver ammazzato la sua bambina e secondo gli inquirenti ...

Pubblicità

marcodimaio : All’ambasciata americana a Roma con la ministra Elena Bonetti e la speaker Nancy Pelosi per le celebrazioni dell’in… - Coninews : Basket 3x3 di bronzo! ?? Battuta la Turchia! Giulia Bongiorno, Beatrice Del Pero, Sara Madera e Giovanna Elena Smor… - mp4e81 : @a_smeriglia @elevisconti Confermo quello che dice Elena, capolavoro assoluto. In una vignetta hai riassunto un sac… - DefenseMichel : RT @ilconterosso1: @Michele_Arnese LaBombetta,Mangino Brioches,Elena Visconti,Nomfup,MarkoSkino,VujadinBoskov,Comune di Bugliano...magari c… - olitgiorgio : RT @ilgiornale: Elena si è gettata dal balcone della sua casa al nono mese di gravidanza. Non ha retto il peso del “lavoro”. La storia ha p… -