Carmen Di Pietro e l’amore | l’appello a Maria De Filippi

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 luglio 2022)Dimamma premurosa ma anche col desiderio di innamorarsi in tv:DeDimira a far partecipare anche la figlia Carmelina a qualche programma tv. Giorni fa aveva parlato della richiesta di sua figlia di partecipare in coppia con lei a L’Isola quando compirà 18 anni. Cosa che si è verificata col figlio, Alessandro Iannoni, nell’edizione appena conclusa del reality. Intervistata da SuperGuidaTv la ex naufraga, che si è classificata terza all’Isola 16, ha parlato di nuovo del desiderio di sua figlia: “Se mia figlia vuole entrare nel mondo dello spettacolo? Guarda io non ho questo tipo di problema perché i miei figli non sanno cantare e e nemmeno ballare. Ben vengano i reality. Io ho fatto questa esperienza con Alessandro ...