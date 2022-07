Bufera su una pizzeria napoletana: il titolare accusato di omofobia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Potremmo anche non fare il nome dell’attività commerciale in questione, gli faremmo solo pubblicità gratuita. Ma in questo caso, stentiamo a credere che MassimilianoDiCaprio, titolare di ‘Dal Presidente’, storica pizzeria di viadeiTribunali a Napoli, abbia cercato una scorciatoia per fare arrivare lui e la sua attività sulla bocca di tutti. O meglio ci è arrivato per direttissima, ma certamente ottenendo l’effetto contrario a quello che l’advertising richiede. Dopo il Pride in terrapartenopea di sabato scorso, Di Caprio che come il suo omonimo è affondato sotto le critiche e i giudizi della rete, ha espresso attraverso una storia Instagram un giudizio non troppo lusinghiero, tanto per usare un eufemismo, sugli omosessuali, senza che nessuno gli avesse chiesto un punto di vista, tra l’altro tutt’altro che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Potremmo anche non fare il nome dell’attività commerciale in questione, gli faremmo solo pubblicità gratuita. Ma in questo caso, stentiamo a credere che MassimilianoDiCaprio,di ‘Dal Presidente’, storicadi viadeiTribunali a Napoli, abbia cercato una scorciatoia per fare arrivare lui e la sua attività sulla bocca di tutti. O meglio ci è arrivato per direttissima, ma certamente ottenendo l’effetto contrario a quello che l’advertising richiede. Dopo il Pride in terrapartenopea di sabato scorso, Di Caprio che come il suo omonimo è affondato sotto le critiche e i giudizi della rete, ha espresso attraverso una storia Instagram un giudizio non troppo lusinghiero, tanto per usare un eufemismo, sugli omosessuali, senza che nessuno gli avesse chiesto un punto di vista, tra l’altro tutt’altro che ...

