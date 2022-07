Ultime Notizie – Pnrr, Farina (Ania): “Riforme indispensabili” (Di martedì 5 luglio 2022) Per l’attuazione delle Riforme contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è necessario “liberare il sistema produttivo dal groviglio di inadeguatezze e vincoli”. Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. “Il Pnrr ha permesso di delineare importanti interventi e Riforme volti a favorire – ha ricordato – lo sviluppo economico, la competitività e la resilienza”. Le Riforme, ha quindi ribadito la presidente Farina, “sono indispensabili, da troppo tempo attese e che, proprio per questo, occorre adesso realizzare in tempi rapidi, superando le divisioni e gli interessi particolari”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Per l’attuazione dellecontenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è necessario “liberare il sistema produttivo dal groviglio di inadeguatezze e vincoli”. Lo ha detto Maria Bianca, presidente dell’, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. “Ilha permesso di delineare importanti interventi evolti a favorire – ha ricordato – lo sviluppo economico, la competitività e la resilienza”. Le, ha quindi ribadito la presidente, “sono, da troppo tempo attese e che, proprio per questo, occorre adesso realizzare in tempi rapidi, superando le divisioni e gli interessi particolari”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

