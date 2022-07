Giochi del Mediterraneo, scherma: la spada chiude con sei medaglie (Di martedì 5 luglio 2022) Orano – La spada italiana chiude i Giochi del Mediterraneo di Orano con sei medaglie: un oro, due argenti e tre bronzi. Il metallo più prezioso cinge il collo di Giulia Rizzi, che nella finale femminile sconfigge 15-8 la connazionale Nicol Foietta, vincitrice quindi dell’argento. Roberta Marzani ottiene il bronzo, arrendendosi in semifinale proprio a Rizzi. Negli uomini la semifinale tutta azzurra tra Matteo Tagliariol e Valerio Cuomo viene vinta da quest’ultimo 10-15. Bronzo quindi a Tagliarol, mentre Cuomo in finale perde contro l’egiziano Elsayed. Costui, battendo Giacomo Paolini in semifinale, aveva ‘condannato’ l’italiano alla medaglia di bronzo. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022) Orano – Laitalianadeldi Orano con sei: un oro, due argenti e tre bronzi. Il metallo più prezioso cinge il collo di Giulia Rizzi, che nella finale femminile sconfigge 15-8 la connazionale Nicol Foietta, vincitrice quindi dell’argento. Roberta Marzani ottiene il bronzo, arrendendosi in semifinale proprio a Rizzi. Negli uomini la semifinale tutta azzurra tra Matteo Tagliariol e Valerio Cuomo viene vinta da quest’ultimo 10-15. Bronzo quindi a Tagliarol, mentre Cuomo in finale perde contro l’egiziano Elsayed. Costui, battendo Giacomo Paolini in semifinale, aveva ‘condannato’ l’italiano alla medaglia di bronzo. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE ...

