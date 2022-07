Terremoto in mare: lo sciame sismico ha colpito Viareggio e la costa toscana (Di lunedì 4 luglio 2022) Da questa mattina Viareggio è colpito da numerosi sciami sismici. Alcune scosse di Terremoto sono state avvertite anche dalla popolazione, tra le 7 e le 8 di mattina. La prima scossa di questa mattina ha avuto come epicentro la costa toscana settentrionale, magnitudo 2.1. Altra scossa poi alle 7.21, questa volta un po’ più forte: di magnitudo 2.5. Molta agitazione ma per fortuna nessun danno a cose o persone. Terremoto in mare: per adesso non sono segnalati danni I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato fino a 10 movimenti sulla costa toscana in particolare sul versante Nord. Il comune di Viareggio è assegnato alla zona sismica 3, valutando criteri di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Da questa mattinada numerosi sciami sismici. Alcune scosse disono state avvertite anche dalla popolazione, tra le 7 e le 8 di mattina. La prima scossa di questa mattina ha avuto come epicentro lasettentrionale, magnitudo 2.1. Altra scossa poi alle 7.21, questa volta un po’ più forte: di magnitudo 2.5. Molta agitazione ma per fortuna nessun danno a cose o persone.in: per adesso non sono segnalati danni I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato fino a 10 movimenti sullain particolare sul versante Nord. Il comune diè assegnato alla zona sismica 3, valutando criteri di ...

