Juventus, Vlahovic: inizierà in ritardo il suo ritiro alla Continassa, continua il lavoro fisico in Serbia (Di domenica 3 luglio 2022) Dusan Vlahovic non raggiungerà domani i compagni nel ritiro alla Continassa. Il serbo infatti avrebbe chiesto alla società qualche giorno di vacanza in più per continuare il lavoro fisico iniziato con un preparatore atletico in Serbia. Con certezza invece è stato superato il problema di pubalgia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Dusannon raggiungerà domani i compagni nel. Il serbo infatti avrebbe chiestosocietà qualche giorno di vacanza in più perre iliniziato con un preparatore atletico in. Con certezza invece è stato superato il problema di pubalgia. SportFace.

Pubblicità

juventusfc : Siete pronti? ?? Il link per la nuova maglia di #DV9 ?? - tuttosport : '#Vlahovic è più forte di #Haaland' - DiMarzio : La @juventusfc ha ufficializzato i nuovi numeri di maglia di #Vlahovic e #Chiesa ???? - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus, #Vlahovic: inizierà in ritardo il suo ritiro alla #Continassa, continua il lavoro fisico in Serbia https://t… - sportface2016 : #Juventus, #Vlahovic: inizierà in ritardo il suo ritiro alla #Continassa, continua il lavoro fisico in Serbia -