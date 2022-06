Amici 22, anche Chiara Ferragni e Achille Lauro nel cast? Ecco quale potrebbe essere il loro ruolo (Di domenica 26 giugno 2022) Stanno iniziando a trapelare nuove indiscrezioni in merito alla ventiduesima edizione di Amici. Dopo la conferma di Lorella Cuccarini e le voci su Michele Bravi come new entry, Nuovo Tv ha lanciato una notizia bomba. Il settimanale condotto da Riccardo Signoretti ha infatti svelato i nomi di due presunti nuovi “acquisti” della trasmissione. Si tratterebbe di Chiara Ferragni e Achille Lauro! Il magazine ha rivelato il ruolo delle due new entry: Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno. I due svolgeranno all’interno della trasmissione il ruolo di tutor, figura voluta da Maria De Filippi già in passato. Se la notizia dovesse essere confermata, ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 giugno 2022) Stanno iniziando a trapelare nuove indiscrezioni in merito alla ventiduesima edizione di. Dopo la conferma di Lorella Cuccarini e le voci su Michele Bravi come new entry, Nuovo Tv ha lanciato una notizia bomba. Il settimanale condotto da Riccardo Signoretti ha infatti svelato i nomi di due presunti nuovi “acquisti” della trasmissione. Si tratterebbe di! Il magazine ha rivelato ildelle due new entry: Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno. I due svolgeranno all’interno della trasmissione ildi tutor, figura voluta da Maria De Filippi già in passato. Se la notizia dovesseconfermata, ...

