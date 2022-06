Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: 'Verde, anzi verdissimo': il greenwashing fa male all'impresa - IlMarcheseBN : @FedericoPiliego Duna Verde (anzi, Rossa a dirla tutta) - Affaritaliani : 'Verde, anzi verdissimo': il greenwashing fa male all'impresa - NicolaDallOlio : @nottetwitt @repubblica Finalmente. In campagna elettorale solo Europa Verde ne ha parlato ma nessuno ha reagito. A… - AnnaScampini : RT @egeaonline: “Prima bisogna fare, poi comunicare”. Su @RTL1025News, @RossellaSobrero ci spiega perché – in un mondo sempre più #VerdeAnz… -

Agenzia askanews

verdissimo". È un'espressione, quasi una battuta, che in modo efficace attira l'attenzione critica un verso un atteggiamento "esasperatamente green", o talmente infarcito di aggettivi "...verdissimo'. È un'espressione, quasi una battuta, che in modo efficace attira l'attenzione critica un verso un atteggiamento 'esasperatamente green', o talmente infarcito di aggettivi '... "Verde, anzi verdissimo": il greenwashing fa male all'impresa Venerdì, 24 giugno 2022 Home > aiTv > "Verde, anzi verdissimo": il greenwashing fa male all'impresa Milano, 24 giu. (askanews) - "Verde, anzi verdissimo". È un'espressione, quasi una battuta, che in ...Ted Sarandos, il CEO di Netflix, non starebbe pensando a tagli al budget per creare contenuti nel 2023. Eppure quanti vogliono lavorare con il servizio ...