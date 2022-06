Serie A 2022-2023 | ecco Orbita | il nuovo pallone ufficiale

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Si chiamaA ed è ilche verrà usato nella stagione. Ilprodotto da Puma è caratterizzato da una grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica del Campionato italiano di calcio e include anche i colori della bandiera italiana. Il logo e le tonalità richiamano il Tricolore: integrati nella base bianca, favoriscono la visibilità del. IlPumaA offre una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella che si traduce in un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il. L’Fifa Approved ...

Pubblicità

CorSport : Caso #Suarez, chi deve chiedere scusa alla #Juve (e alla sua avvocata) ?? - tuttosport : #Juventus, il caso #Suarez-#Perugia finisce. Ma ovviamente non fa notizia ?? - Agenzia_Ansa : Arriva la prima arbitro in Serie A: è Maria Sole Ferrieri Caputi, da agosto verrà arruolata nel gruppo degli arbitr… - SkySport : Serie A 2022-2023, il nuovo pallone 'Orbita'. FOTO #SkySport #SkySerieA #SerieA #Orbita - VoceGiallorossa : ? Lega Serie A e Puma svelano pallone campionato 2022/23 #ASRoma #SerieA -

L'energia così ottenuta può essere stoccata in loco grazie a unadi Powerback Tesla. In ogni caso, l'elettricità proveniente dalla rete sarà esclusivamente da fonti rinnovabili. Alla ...La LegaA è pronta a svelare il calendario del campionato- 2023, che sarà presentato domani, 24 giugno, alle ore 12.00 in diretta su Dazn e sul canale YouTube di LegaA. La Lega ha reso noti ...Diversi studi hanno provato a rispondere a questa domanda, facendo emergere, oltre al comprovato impatto sui contagi del virus, un’altra serie di vantaggi derivanti dall’utilizzo delle FFP2 e ...(ANSA) - MILANO, 23 GIU - La Lega Serie A è pronta a svelare il calendario del campionato 2022-2023, che sarà presentato domani, 24 giugno, alle ...