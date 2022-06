Ucraina: Draghi, 'sosterremo Kiev come da mandato del Parlamento' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla Camera replicando il discorso di ieri al Senato. Draghi ha sottolineato come "gran parte dei Paesi vicini alla Russia, grandi e piccoli, guardano ora all'Unione Europea per la sicurezza, per la pace, per la stabilità. Il percorso da Paese candidato a Stato membro è lungo per via delle impegnative riforme strutturali richieste. Ma il segnale europeo deve essere chiaro e coraggioso da subito. Oggi i Paesi, tra l'altro, sono in grado di portare avanti queste riforme ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l', ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è ilche il governo ha ricevuto dal, da voi. Questa è la guida per la nostra azione". Lo ha detto il premier Marioalla Camera replicando il discorso di ieri al Senato.ha sottolineato"gran parte dei Paesi vicini alla Russia, grandi e piccoli, guardano ora all'Unione Europea per la sicurezza, per la pace, per la stabilità. Il percorso da Paese candidato a Stato membro è lungo per via delle impegnative riforme strutturali richieste. Ma il segnale europeo deve essere chiaro e coraggioso da subito. Oggi i Paesi, tra l'altro, sono in grado di portare avanti queste riforme ...

Pubblicità

StefanoFassina : Dai grandi giornali liberal-democratici oggi apprendo che “ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento” per l… - GiovaQuez : Draghi: 'Recenti bombardamenti russi hanno distrutto tra i più grandi terminali agricoli dell'Ucraina. La produzion… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Il Governo italiano, insieme ai partner dell’Ue e del #G7, intende continuare a #sostenere l’Ucra… - NeveAmica : RT @DomaniGiornale: Il #M5s rinuncia al 'no' all’invio di nuove armi all'#Ucraina, ma cerca di salvare la faccia. Si tratta a oltranza, Pal… - Affaritaliani : Ucraina, Draghi: 'Solo pace non subita da Kiev può essere duratura' -