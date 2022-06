Olimpia, si riparte da coach Messina per il 30esimo scudetto (Di lunedì 20 giugno 2022) Il trentesimo scudetto biancorosso e un'altra Final Four di Eurolega. Appena conquistato il tricolore numero 29 in casa Olimpia Milano, smaltita l'euforia della festa, con i tifosi sia sabato sera dentro il Forum che domenica pomeriggio all'esterno dell'impianto, si guarda già al 2022-23. ripartendo da coach Ettore Messina che a 63 anni rinvia la dorata pensione. “Non è ancora il momento e poi mia moglie non mi vorrebbe troppo in casa”, ha scherzato (stranamente, non è il tipo) il tecnico più vincente del nostro basket moderno: sei scudetti con tre squadre diverse, da quello ormai preistorico conquistato nel 1993 con la Virtus Bologna, con cui vincerà anche nel 1998 e 2001 negli anni dei grande Slam con l'Eurolega, al doppio titolo 2003 e 2004 con Treviso. Prima di una lunga parentesi di vittorie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Il trentesimobiancorosso e un'altra Final Four di Eurolega. Appena conquistato il tricolore numero 29 in casaMilano, smaltita l'euforia della festa, con i tifosi sia sabato sera dentro il Forum che domenica pomeriggio all'esterno dell'impianto, si guarda già al 2022-23.ndo daEttoreche a 63 anni rinvia la dorata pensione. “Non è ancora il momento e poi mia moglie non mi vorrebbe troppo in casa”, ha scherzato (stranamente, non è il tipo) il tecnico più vincente del nostro basket moderno: sei scudetti con tre squadre diverse, da quello ormai preistorico conquistato nel 1993 con la Virtus Bologna, con cui vincerà anche nel 1998 e 2001 negli anni dei grande Slam con l'Eurolega, al doppio titolo 2003 e 2004 con Treviso. Prima di una lunga parentesi di vittorie ...

