Ginnastica ritmica | Italia derubata agli Europei Farfalle defraudate dell’oro all-around | Israele vince in casa con l’aiutino

Pubblicità

jedizambetta : L'ultima volta che sono stata così incazzata per la ginnastica ritmica è stato Pechino 2008, pensavo di non raggiun… - lattuga99 : ???? LE FARFALLE AZZURRE VINCONO LA MEDAGLIA D'ARGENTO NELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE AGLI EUROPEI DI GINNASTICA R… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia respinge il primo assalto della Bulgaria! Le Farfalle sog… - Sport24h_it : Tel Aviv – Sofia Raffaeli è la quarta miglior ginnasta del 38° Campionato Europeo di Ritmica, in scena a Tel Aviv,… - Giornaleditalia : #italpresssport Ginnastica: Europei Ritmica. Raffaeli è quarta nell'All Around -

DIRETTA EUROPEI2022 TEL AVIV: BELLA PARTENZA DELLE FARFALLE Farfalle eccellenti nell'esercizio con palle e nastri, la diretta degli Europei di2022 di Tel Aviv ci sta ...L'Italia sognava in grande con Sofia Raffaeli agli Europei 2022 di, ma l'azzurra non è mai stata in grado di battagliare per le posizioni di vertice nella finale all - around riservata alle individualiste. La 18enne si era presentata a Tel Aviv (...E’ medaglia d’argento per le Farfalle nell’All-Around agli Europei di Tel Aviv, in Israele. Tanto rammarico per Alessia Maurelli e compagne, autrici di due prove incredibili, un 34.000 con nastri e ...12 ore oggi, altrettante domani alla Negretti. Oggi in via Montelungo, domani nella storica sede in centro. La ginnastica (ed atletica Comense) ha scelto ...