Napoli | Politano ha chiesto cessione | con lui potrebbero andare via altri quattro top player

(Di venerdì 17 giugno 2022) La decisione del presidente Aurelio De Laurentiis di procedere ad un taglio netto degli ingaggi non è piaciuta a molti calciatori, con i principali topche hanno deciso di iniziare a guardarsi intorno in cerca di migliori opportunità. A questo, poi, si aggiunge anche i rapporti non proprio ottimali con il mister Luciano Spalletti. L'articolo

Pubblicità

napolitown : @GandiniG Ospina, Ounas i sicuri. Petagna, Politano, Demme, Fabian tutto da vedere. Sinceramente a parte Fabian che… - infoitsport : Milan, si cerca esterno destro: spunta Politano che è in uscita dal Napoli - cmercatoweb : #Politano resta a #Napoli ??, il #Milan vira su #Lozano: affare da quasi 40 milioni ?? - alexsan62753199 : @Peppedema921 @lucacerchione @ilnapolionline Come lo stesso Bernardeschi ne state più sentendo parlare? Vi faccio v… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Politano e Demme hanno chiesto la cessione, ecco la situazione -

Demme pochissimo, mentreè stato troppo altalenante. Se in questo periodo non ci fossero news non ci starebbe di cosa parlare. I giocatori vorrebbero firmare, ma a delle cifre che il...Il, ad oggi, non sta costruendo quella che era la promessa di De Laurentiis. Quando ha detto ... Percentuali di permanenza Mertens e Ospina 0; Fabian e Koulibaly 50%;20% poichè dipende ...Tradimento in vista in casa Napoli, con il club partenopeo pronto a dire addio ad un proprio big in estate: va alla rivale in Serie A.Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di "1 Football Club" su 1 Station Radio, aggiornando sulle ultime di mercato d ...