Ex Milan – Didac Vilà lascia l’Espanyol: il comunicato ufficiale (Di venerdì 17 giugno 2022) Didac Vilà non fa più parte dell'organico dell'Espanyol. Il terzino spagnolo, passato anche dal Milan lascia i 'Los Periquitos' Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 giugno 2022)non fa più parte dell'organico dell'Espanyol. Il terzino spagnolo, passato anche dali 'Los Periquitos'

Pubblicità

PianetaMilan : Ex @acmilan – #DidacVila lascia l’ @RCDEspanyol: il comunicato ufficiale #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : L'ex Milan Didac Vila non rinnoverà il contratto con l'Espanyol #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : L'ex Milan Didac Vila non rinnoverà il contratto con l'Espanyol: Dalla cantera alla prima squadra, ma adesso è fini… -