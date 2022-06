Borse, Europa positiva con prudenza nel giorno delle «tre streghe». BoJ ultima colomba (Di venerdì 17 giugno 2022) Ancora una seduta debole per Tokyo con la BoJ ultima "colomba" tra le banche centrali del G7. Oggi scadono future e opzioni su azioni e indici Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 giugno 2022) Ancora una seduta debole per Tokyo con la BoJ" tra le banche centrali del G7. Oggi scadono future e opzioni su azioni e indici

Agenzia_Ansa : Si preannuncia un lunedì nero per le Borse in Europa. Si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund, ora a 228 punti.… - fisco24_info : Borse, Europa positiva con prudenza nel giorno delle «tre streghe». BoJ ultima colomba: Ancora una seduta debole pe… - GoodMorningIT : Il sostegno di #Draghi, #Macron e #Scholz per #Kiev nell’Ue | #Mosca taglia ancora il #gas | Rialzo dei tassi in Eu… - Lunababaccetto : RT @itsmeback_: Borse, è profondo rosso in tutta Europa Stiamo spezzando le reni alla Russia ci dicono... Si si è proprio così, credeteci… - infoiteconomia : Borse Europa in ribasso su aumento a sorpresa tassi svizzeri, profit warning Asos Da Reuters -

Borsa: Asia contrastata, Giappone non alza tassi, Tokyo - 1,74% Borse contrastate in Asia e Pacifico dopo la decisione della Banca del Giappone di lasciare invariati i tassi. In rialzo i futures sull'Europa e sugli Usa dopo lo scivolone della vigilia dei vari listini. Borse a picco, è spettro recessione. Mettendo sul piatto la contrarietà, condivisa dai falchi del Nord Europa, rispetto allo scudo anti-spread. Avvio in rimbalzo per le Borse europee, giù lo spread. Timido rimbalzo in apertura per le Borse europee dopo la giornata nera di ieri. Milano a +0,26%, salgono tra 1 e 2 decimi di punto percentuale Francoforte e Parigi. Le borse europee aprono la seduta in rialzo. Roma, 17 giu. (askanews) - Avvio in rialzo per le borse europee, con Francoforte che guadagna lo 0,28% e Londra, in progresso dello 0,17%. Bene anche Parigi, in rialzo dello 0,36%.