Sanremo 2023, Amadeus vuole ancora Drusilla Foer (Di domenica 12 giugno 2022) Drusilla Foer a Sanremo 2023? Mancano ancora diversi mesi alla partenza di Sanremo 2023, tuttavia la grande macchina della kermesse musicale si è già messa in movimento. Come sappiamo a tornare nuovamente come conduttore e direttore artistico per la quarta volta di fila sarà Amadeus, che è già stato confermato anche per l’edizione 2024. Proprio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 giugno 2022)? Mancanodiversi mesi alla partenza di, tuttavia la grande macchina della kermesse musicale si è già messa in movimento. Come sappiamo a tornare nuovamente come conduttore e direttore artistico per la quarta volta di fila sarà, che è già stato confermato anche per l’edizione 2024. Proprio L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

zazoomblog : Drusilla Foer dopo l’Almanacco tornerà a Sanremo 2023 in una veste inedita - #Drusilla #l’Almanacco #tornerà… - zazoomblog : Drusilla Foer dopo l’Almanacco tornerà a Sanremo 2023 in una veste inedita - #Drusilla #l’Almanacco #tornerà - StraNotizie : Drusilla Foer dopo l’Almanacco tornerà a Sanremo 2023 in una veste inedita - BITCHYFit : Drusilla Foer dopo l’Almanacco tornerà a Sanremo 2023 in una veste inedita - giuliaprivato : @GalantoMassimo @tvblogit Io direi che Drusilla può fare tutto Sanremo 2023 e Amadeus tornarsene a casa -