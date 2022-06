Confermato l' obbligo di mascherine agli esami di terza media e maturità 

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (AGI) - Roma, 8 giu. - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Codacons e ha stabilito che l'utilizzo delle, tra gli altri, continua a essere obbligatorio, per gli studenti, fino al 31 agosto 2022. I giudici amministrativi hanno sottolineato che una eventuale anticipazione della cessazione di talenecessita di "un apposito decreto-legge, attesa l'inidoneità di un'ordinanza ministeriale a disporre in senso difforme a quanto previsto in apposita disposizione di rango legislativo, in mancanza di una norma che lo consenta espressamente", valutazione rimessa "all'esclusiva responsabilità della scelta di politica legislativa nella specifica materia". Il Tar ha anche dichiarato, per ragioni processuali, priva di presupposti la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Codacons. Riguardo ...