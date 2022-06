Perché la Cina e l’Occidente sono in “guerra” (da secoli) (Di sabato 4 giugno 2022) Napoleone diceva che la Cina era una tigre addormentata e di stare attenti, prima o poi, al suo risveglio. Bene, quanto sia sveglia la Cina oggi lo sappiamo tutti. Napoleone era un genio non solo militare. Infatti, quasi nessuno, al suo tempo, era capace di vedere lontano come lui. I più miopi, Perché offuscati dall’avidità, erano gli inglesi, suoi nemicissimi (lo storico Gaxotte li definiva «l’isola dei pirati»). Che da allora praticano, con ostinazione che rasenta l’ottusità, la stessa geopolitica. Sempre la stessa, ancora oggi (come ho avuto modo di scrivere più volte su questo blog). Ai tempi i cinesi, razza inferiore (Darwin era inglese), per fame si facevano caricare come bestiame da lavoro sulle loro navi e portare nelle Americhe a fare i coolies o i raccoglitori di guano, ottimo fertilizzante da escrementi aviari: secco, era ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 giugno 2022) Napoleone diceva che laera una tigre addormentata e di stare attenti, prima o poi, al suo risveglio. Bene, quanto sia sveglia laoggi lo sappiamo tutti. Napoleone era un genio non solo militare. Infatti, quasi nessuno, al suo tempo, era capace di vedere lontano come lui. I più miopi,offuscati dall’avidità, erano gli inglesi, suoi nemicissimi (lo storico Gaxotte li definiva «l’isola dei pirati»). Che da allora praticano, con ostinazione che rasenta l’ottusità, la stessa geopolitica. Sempre la stessa, ancora oggi (come ho avuto modo di scrivere più volte su questo blog). Ai tempi i cinesi, razza inferiore (Darwin era inglese), per fame si facevano caricare come bestiame da lavoro sulle loro navi e portare nelle Americhe a fare i coolies o i raccoglitori di guano, ottimo fertilizzante da escrementi aviari: secco, era ...

