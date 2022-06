Giubileo della Regina, le facce serie di William e Kate ed Elisabetta “triste” (Di venerdì 3 giugno 2022) Due grandi defezioni e due attesi rientri in scena per la seconda giornata del Giubileo di Platino della Corona inglese. Questa mattina, la funzione presso la cattedrale di St Paul ha visto l’annunciata assenza di Elisabetta II, provata dall’intensa giornata inaugurale nella quale si è spesa fino a sera, con la cerimonia di accensione delle fiaccole. Assente, causa Covid, anche il reietto Duca di York, Andrea. Contagio preso con molta ironia e tanta perplessità sui social che nulla perdonano e dove hanno trovato voce numerose insinuazioni e parecchio scetticismo sulla tempestività del suo malessere. Ma per due assenze, ci sono stati due grandi ritorni. Alle 11.05, accolti da applausi e qualche “buu”, sono arrivati Harry e Meghan, mano nella mano e sorridenti. Lei, con un abito crema, lui abbronzato e premuroso. L’arrivo dei due è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Due grandi defezioni e due attesi rientri in scena per la seconda giornata deldi PlatinoCorona inglese. Questa mattina, la funzione presso la cattedrale di St Paul ha visto l’annunciata assenza diII, provata dall’intensa giornata inaugurale nella quale si è spesa fino a sera, con la cerimonia di accensione delle fiaccole. Assente, causa Covid, anche il reietto Duca di York, Andrea. Contagio preso con molta ironia e tanta perplessità sui social che nulla perdonano e dove hanno trovato voce numerose insinuazioni e parecchio scetticismo sulla tempestività del suo malessere. Ma per due assenze, ci sono stati due grandi ritorni. Alle 11.05, accolti da applausi e qualche “buu”, sono arrivati Harry e Meghan, mano nella mano e sorridenti. Lei, con un abito crema, lui abbronzato e premuroso. L’arrivo dei due è stato ...

