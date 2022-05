Finale Campionato Primavera: la Roma è favorita contro l'Inter di Chivu (Di lunedì 30 maggio 2022) Martedì 31 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia – ore 20:30 – si gioca la Finale Scudetto del Campionato Primavera, con... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Martedì 31 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia – ore 20:30 – si gioca laScudetto del, con...

Advertising

VincenzoDeLuca : Complimenti alla Salernitana. Un grande finale di campionato nonostante la sconfitta all’ultima giornata vale la pe… - sportli26181512 : Finale Campionato Primavera: la Roma è favorita contro l'Inter di Chivu: Martedì 31 maggio al Mapei Stadium di Regg… - 1giornodapecora : Non c’è il campionato @SerieA ma c’è stata la finale di Champions. E per la consueta Ode calcistica, stavolta dedic… - ENJOYBET_OIA : #Martedì 31 maggio al Mapei Stadium si gioca la finale #Scudetto del Campionato Primavera, con le squadre giovanili… - LucaFrassineti : @CarcarloMarr Beh ascolta, sarò pazzo ma sarei felice anno prossimo Monza 2 in campionato e anno dopo in finale di Champions ?? -