'Stranger Things 4', torna la serie cult: a Milano due giorni di eventi ed effetti speciali (Di venerdì 27 maggio 2022) Stranger Things è tornata, con la quarta stagione disponibile su Netflix. A Milano, venerdì 27 e sabato 28 maggio, Piazza Duomo ospiterà l'experience Stranger Duomo per rivivere le atmosfere anni ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022)ta, con la quarta stagione disponibile su Netflix. A, venerdì 27 e sabato 28 maggio, Piazza Duomo ospiterà l'experienceDuomo per rivivere le atmosfere anni ...

Advertising

NetflixIT : Un'attesa che sembrava non finire più ma finalmente ci siamo. Stranger Things 4 vol. 1 è ora disponibile. - NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - 93FL1CK3R : RT @iamaravendor: Domani esce ma non mi Stranger Things ricordo nulla - winterbvantae : no mio fratello che questa mattina ha iniziato stranger things senza di me quando abbiamo visto ogni stagione insie… -