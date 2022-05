Volley, Reggio Emilia-Cuneo in tv oggi: orario e diretta streaming gara-4 Finale Playoff A2 maschile 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutto pronto per Conad Reggio Emilia-BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, gara-4 della Finale dei Playoff Serie A2 2021/2022 di Volley maschile. I piemontesi di coach Serniotti hanno riaperto la serie vincendo al tie-break davanti al proprio pubblico, ma ora hanno bisogno di un altro successo per tenere vive le speranze. Gli Emiliani di Mastrangelo, dopo aver vinto le prime due sfide, hanno a disposizione un altro match point per assicurarsi la promozione nella massima serie del campionato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 26 maggio al PalaBursi di Rubiera. La partita sarà visibile in diretta streaming gratuita sul canale YouTube di ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutto pronto per Conad-BAM Acqua S. Bernardo-4 delladeiSerie A2 2021/di. I piemontesi di coach Serniotti hanno riaperto la serie vincendo al tie-break davanti al proprio pubblico, ma ora hanno bisogno di un altro successo per tenere vive le speranze. Glini di Mastrangelo, dopo aver vinto le prime due sfide, hanno a disposizione un altro match point per assicurarsi la promozione nella massima serie del campionato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 26 maggio al PalaBursi di Rubiera. La partita sarà visibile ingratuita sul canale YouTube di ...

Advertising

Campioni_cn : Volley A2M, Finale promozione. Dentro o fuori: stasera a Rubiera Cuneo prova a portare Reggio Emilia alla 'bella' - TargatoCN : Volley maschile A2, finale playoff - Cuneo nella tana di Reggio Emilia per riaprire la serie, Preti: 'Sarà battagli… - Campioni_cn : Volley maschile A2, finale playoff - Cuneo nella tana di Reggio Emilia per riaprire la serie, Preti: 'Sarà battagli… - lavocedialba : Volley maschile A2, finale playoff: Reggio Emilia-Cuneo in diretta su Sky Sport - Campioni_cn : Volley maschile A2, finale playoff: Reggio Emilia-Cuneo in diretta su Sky Sport -