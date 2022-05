Energia | Mattarella | riconoscenti a Algeria | è partner strategico

Advertising

askanews_ita : Mattarella: l’Algeria è un partner strategico, siamo riconoscenti #energia #gas - fisco24_info : Ucraina, Mattarella: 'Premere su Russia perché cessi ostilità': (Adnkronos) - Il capo dello Stato incontra al Quiri… - ClaudioBocci : Appello a Mattarella: il volontariato organizzato una straordinaria energia - agamennone1860 : @fattoquotidiano Nel frattempo sig. Primo ministro,nominato solo per traghettare il paese ha spendere soldi per cos… - rassegnally : È il #19maggio! E quindi? * Giorno di guerra n.85 in #Ucraina * Informativa di #Draghi alle Camere su guerra ed e… -

...dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune, in visita di Stato in Italia."La nostra collaborazione per l'......aggiunto Sergio, prima di parlare degli accordi stipulati tra il governo italiano e quello algerino. 'Italia e Algeria hanno un'amicizia solida e un partenariato strategico per l''.Roma, 26 mag. (askanews) - 'L'Algeria da tempo per l'Italia è un partner strategico per quanto riguarda l'energia, oltre che per diversi ..."Sull'energia siamo disposti a dare quanto l'Italia vuole da no ... risposta alla crisi climatica", ha detto a sua volta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cambiano direzione, ancora un ...