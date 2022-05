Serie A, arriva la decisione del Giudice Sportivo: pugno di ferro contro tre curve! (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastandrea, ha assunto le seguenti decisioni qui di seguito riportate: la società Spezia è stata sanzionata con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Piscina” privo di spettatori unitamente all’ammenda di €15000,00, con diffida, e la Società Napoli con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio denominato Diego Armando Maradona privo di spettatori, unitamente all’ammenda di €30000,00, con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri; la società Salernitana è stata sanzionata con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori, unitamente all’ammenda di €30000,00, con diffida; Serie A ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il, dott. Gerardo Mastandrea, ha assunto le seguenti decisioni qui di seguito riportate: la società Spezia è stata sanzionata con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Piscina” privo di spettatori unitamente all’ammenda di €15000,00, con diffida, e la Società Napoli con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio denominato Diego Armando Maradona privo di spettatori, unitamente all’ammenda di €30000,00, con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri; la società Salernitana è stata sanzionata con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori, unitamente all’ammenda di €30000,00, con diffida;A ...

Advertising

Nazione_Pisa : La Serie BKT arriva in città con 'La trasferta in città' e una vecchia gloria nerazzurra - sciolti_cani : Arriva il primo arbitro donna in serie A. I cazzi saranno quando scoprirà che le guardalinee indossano il suo stess… - Mirko799 : RT @Boboj29: Serie A: arriva la prima arbitro donna, ecco Maria Sole Ferrieri Caputi Se e' parente di Massimo Caputi ,un altro arbitro ch… - Boboj29 : Serie A: arriva la prima arbitro donna, ecco Maria Sole Ferrieri Caputi Se e' parente di Massimo Caputi ,un altro… - ria_valle : RT @UIKIONLUS: #Rojava #Erdogan ha appena annunciato che la #Turchia sta preparando una nuova invasione per occupare 30km lungo tutto il co… -