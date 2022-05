Isola dei Famosi 2022 | Soleil parte per l’Honduras | ecco per quanto tempo

(Di martedì 24 maggio 2022) Ormai sembra tutto ufficiale:Sorge partirà perpercipare all’dei. Questo è quello che si è appreso da una fonte vicino Mediaset e con lei sarà protagonista anche Vera Gemma. Ricordiamo cheè stata già naufraga dell’deinel 2019, mentre Vera hacipato come concorrente all’2021; per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Alex e il massaggio hot a(FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra Alex e(VIDEO): il web si divide Gf Vip, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tanti auguri Carmen, regina dei proverbi rivisitati e degli aforismi sbagliati ???? #Isola - duca1072 : RT @Valenti32973871: #solearmy votiamo per salvare Maria Laura al televoto,così incontrerà soleil ,inoltre non ci sarà Roger che è uno dei… - Paola7319 : RT @luIuriant: 'Metti pure caso che a 40 anni dovessi fidanzarmi, voglio che tu sappia che da qui fino al resto dei miei giorni sarai sempr… - whenbloodrunsc1 : @k90sfun @Butterflyhearth @Silent88Storm Ma Isola Party,non potrebbe esser stata registrata o c’erano dei riferimen… - Alessan06474125 : RT @polemicosa101: Ricapitolando: - protagonista al GFVIP6 - Verissimo x2 - giudice alla Pupa e il Secchione - Le Iene - ha lanciato la su… -

Nuovo scontro di fuoco tra l'ex naufraga dell'Famosi Laura Maddaloni , eliminata nel corso della sedicesima puntata del reality e Vladimir Luxuria, opinionista accanto a Nicola Savino dell'adventure game condotto da Ilary Blasi....Giuseppe Iannoni commenta l'addio del figlio Alessandro all'Famosi 2022 Giuseppe Iannoni , papà di Alessandro, non è affatto stupito della decisione di suo figlio di abbandonare l'Famosi 2022 a poche settimane dalla finale. Lo confessa nel ...Ilary Blasi continua a tenere banco in questa edizione dell'Isola dei Famosi, tra imprevisti e scivoloni. Ma in una recente intervista ha svelato una gaffe.Luca Daffrè è entrato nel mirino di Mercedesz Henger al suo ingresso a L'isola dei famosi. Intanto Edoardo Tavassi non la presa di certo .... Quest'ultimo si è sentito subito rimpiazzato dopo che a lu ...