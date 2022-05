Predoni di Scizia | il gioco | razzie coi dadi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022)di– Non è mai troppo tardi per parlare di questo acclamatissimo titolo edito dalla Garphill Games, ma distribuito anche da Renegade Game Studios (che ha fornito la copia review) e da Fever Games in Italia. Il designer è Shem Phillips, lo stesso della saga di Raiders of the North Sea da cui recupera idee e meccanismi delbase con tutte le espansioni, per riportarle in un unico volume che è appunto quello di cui vi sto scrivendo. Questa volta, però, la parte grafica è a cura di Sam Phillips. L’età consigliata è dai 12 anni in su, i partecipanti vanno da 1 a 4 e la durata è di circa 60-80 minuti a partita.di– Ambientazione & Ispirazione Molti secoli fa, gli imperi di Grecia, Persia e Assiria controllavano vasti territori e numerose ricchezze. Tuttavia, ...