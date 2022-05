Ramsey sbaglia e condanna i Rangers: Borré eroe dell’Eintracht che torna a vincere dopo 42 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) La finale da favola delle cenerentole d’Europa resta tale per l’Eintracht Francoforte, che torna a vincere questa coppa dopo 42 anni, da imbattuta e ai rigori. dopo aver eliminato squadre come il Barcellona e il West Ham, e riportando la Coppa Uefa/Europa League in Germania, dove mancava da venticinque anni. Diventa un incubo, invece, per i Rangers, che tornano a Glasgow con la delusione di aver sfiorato un gran trionfo dopo una cavalcata da underground, consapevoli di poter mettere le basi per un ciclo importante, ma distrutti per una lotteria dal dischetto rovinata da Aaron Ramsey, che chiude una stagione da incubo iniziata alla Juventus e proseguita altrettanto male in Scozia. La coppa la alza Rode, metà stadio ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) La finale da favola delle cenerentole d’Europa resta tale per l’Eintracht Francoforte, chequesta coppa42, da imbattuta e ai rigori.aver eliminato squadre come il Barcellona e il West Ham, e riportando la Coppa Uefa/Europa League in Germania, dove mancava da venticinque. Diventa un incubo, invece, per i, cheno a Glasgow con la delusione di aver sfiorato un gran trionfouna cavalcata da underground, consapevoli di poter mettere le basi per un ciclo importante, ma distrutti per una lotteria dal dischetto rovinata da Aaron, che chiude una stagione da incubo iniziata alla Juventus e proseguita altrettanto male in Scozia. La coppa la alza Rode, metà stadio ...

RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: Finale da incubo per #Ramsey: entra al 117' appositamente per i rigori, ma sbaglia il suo penalty e condanna i Rangers al k… - TheEnigma88 : @TUTTOJUVE_COM City-Juve 0-0. Possesso palla 97% per il city, 44 tiri del City, 3 della Juve. Ramsey si fa male si… - carlo_zampa : RT @unfair_play: Ramsey sbaglia il rigore e perde la finale. E poi c'è chi dice che non sia da Juve. #UELfinal #Ramsey - BlackWhite1977 : RT @unfair_play: Ramsey sbaglia il rigore e perde la finale. E poi c'è chi dice che non sia da Juve. #UELfinal #Ramsey - sportface2016 : #Ramsey sbaglia e condanna i #Rangers, #Borré eroe dell'#Eintracht che torna a vincere dopo 42 anni -