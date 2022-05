Carolina Marconi lo sfogo sui social dopo il tumore la mia vita non è più la stessa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Carolina Marconi in un lungo post ammette che tutto è cambiato nella sua vita quotidiana dopo aver vinto la battaglia contro il cancro.Le cure infinite non la fanno stare ancora bene e in alcuni momenti crolla. Carolina Marconi è tornata alla quasi normalità dopo aver vinto la sua battaglia contro il cancro al seno. dopo Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 18 maggio 2022)in un lungo post ammette che tutto è cambiato nella suaquotidianaaver vinto la battaglia contro il cancro.Le cure infinite non la fanno stare ancora bene e in alcuni momenti crolla.è tornata alla quasi normalitàaver vinto la sua battaglia contro il cancro al seno.

Advertising

infoitcultura : Carolina Marconi dopo il tumoreLa mia vita non pi la stessa E spiega il perch - infoitcultura : Carolina Marconi: 'Cerco di far finta di nulla ma dopo il tumore non sarò mai più quella di prima' - infoitcultura : Carolina Marconi: 'La mia vita non sarà più quella di prima' - infoitcultura : Carolina Marconi tumore, sfogo sui social: 'Vita cambiata' - infoitcultura : Carolina Marconi dopo il cancro 'La mia vita non sarà più quella di prima' -