Arresto di Toti necessario - può commettere altri reati La sua funzione a disposizione di interessi privati

(Di martedì 7 maggio 2024) Il presidente della Regione Liguria, Giovanni, è stato arrestato questa mattina all'alba dai militari della Guardia di finanza di Genova con l'accusa di corruzione.è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip di Genova in un'inchiesta della Procura guidata da Nicola Piacente sulle elezioni regionali liguri del 2020. Altre 9 persone, fra cui Matteo Cozzani, capo di gabinetto di, sono state raggiunte da misure cautelari. Corruzione, arrestato il governatore "74mila euro in cambio di favori"

