Le passeggiate di Lionel Messi

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblichiamo un estratto di “Visionari, la percezione alterata degli sportivi” di Emanuele Atturo, e-book uscito per Einaudi Editore. Si può acquistare qui solo in formato digitale. La finale dei Mondiali è appena iniziata. In campo ci sono Francia e Argentina e fate caso a una cosa: mentre diciannove giocatori di movimento corrono, uno cammina. Se ne sta sulla fascia destra, ai margini del campo, sovrappensiero. Non sembra davvero coinvolto nella partita, pare piú un osservatore distaccato. Èe quello che si limita a fare è girare la testa da una parte all’altra. Lo fa spesso e in modo più accentuato nei primi minuti delle partite, come nota Pep Guardiola: «La sua testa fa cosí», dice ruotando il capo da destra a sinistra.fa quello che in gergo si definisce «scanning»: la testa ruota come il periscopio di un ...