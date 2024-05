Mentana spacchetta la galassia Open | si intensificano voci di cessione

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 7 maggio 2024)scindein due rami: si avvicina ladel giornale online? Scissione e costituzione di una nuova società per Enricoin quanto fondatore ed editore del sito “”, che “si fa in due”: con una mano continuerà a fare editoria e con l’altra svilupperà business esclusivamente commerciali. Qualche giorno fa, infatti a Milano davanti al famoso notaio Angelo Busani è comparso Giuseppe Cerati quale consigliere d’amministrazione di G.o.l. srl società benefit (di cuiha il 99% e Gianpiero Falasca il restante 1%) per vararne una scissione parziale a favore della newcosrl società benefit. Segui su affaritaliani.it