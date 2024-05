Concorso riservato Dirigenti scolastici | la prova iniziata con 4 ore di ritardo e con puzza di fogna in sala

Fino al 13 maggio sarà possibile presentare la propria candidatura per uno dei 1887 posti previsti nel bando della Polizia di Stato . A concorrere, però, potranno essere solo i volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o di quattro ...

Grossi problemi per la prova scritta del Concorso riservato per dirigenti scolastici . Il test previsto il 6 maggio, a Fiera di Roma, è iniziato con 4 ore di ritardo ma i disagi sono stati diversi. L'articolo Concorso riservato dirigenti scolastici , ...

Asp di Ragusa, concorso per la selezione di 85 dirigenti medici a tempo indeterminato - Asp di Ragusa, concorso per la selezione di 85 dirigenti medici a tempo indeterminato - A seguito di una delibera dello scorso 8 marzo, l'Asp di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 85 posti di dirigente medico, a tempo indeterminato.

Il XXV Edizione del Concorso di Musica “V. Mennella“ si terrà ad Ischia - Il XXV Edizione del concorso di Musica “V. Mennella“ si terrà ad Ischia - Come è noto la rinomata sezione musicale dell’Ibsen di Casamicciola Terme non ha più spazi e sede nella cittadina, il Convento che li aveva ospitati sin qui come sede scolastica è ora sede del municip ...

Caos al Concorso Riservato per Dirigenti Scolastici - Caos al concorso riservato per Dirigenti Scolastici - Ieri 6 maggio 2024 presso la Fiera di Roma Padiglione 7 ingresso NORD si è svolta la prova preselettiva del concorso riservato per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici da inserire nei ruoli dal 1 ...