Giordano | IA sarà sicuramente d’ausilio ai giudici per reperimento precedenti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 7 maggio 2024) “Noi magistrati non dobbiamo avere una diffidenza a priori rispetto all’IA, dobbiamo comprendere che non si tratta di uno strumento che nonmai idoneo a sostituire la decisione che resta umana e anche a livello costituzionale del giudice madi ausilio per unpiù mirato deisia da parte nostra