War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko - la recensione | il messaggio di pace di Lennon è senza tempo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 7 maggio 2024) Il film: War IsBy TheOf, 2023. Diretto da: Dave Mullins. Genere: Animazione. Cast: Jake McLean (Performance Capture Performer. Durata: 11 minuti. Dove l’abbiamo vista: Al cinema, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Sul fronte della Prima Guerra Mondiale, un piccione viaggiatore porta dei messaggi a due soldati che stanno giocando a scacchi, ignari di essere in due schieramenti contrapposti. A chi è consigliato? A tutti i fan dei Beatles e di, agli appassionati dei film d’animazione e a chi, oggi, sta chiedendo a gran voce la. In poche parole, a tutti. “So this is Christmas, and what have you done, another year, and a ...