Il Napoli che sarà e quello attuale | parlano Ceccarini e Dionigi

Ha parlato soprattutto del Napoli Niccolò Ceccarini, direttore del sito www.tuttomercatoweb.com, intervenendo a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione 'Punto Nuovo Sport'. "Osimhen non si discute, è un top player e la stagione difficile non lo deprezza. Il Napoli chiede 120 milioni di euro per trattare la sua cessione, la base è quella e De Laurentiis non accetterà sconti. Il PSG e la Premier League sono le realtà più forti su Osimhen, ma staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane". Al Napoli andrà Lukaku? "Lo scambio con Lukaku? Ha uno stipendio molto alto, quindi bisognerebbe valutare nel dettaglio. Servirà un grande attaccante al Napoli dopo Osimhen, ma il Napoli lavora su altri profili come David e Boniface".

