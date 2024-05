Mo: Guterres, 'attacco a Rafah sarebbe incubo umanitario' - Mo: guterres, 'attacco a Rafah sarebbe incubo umanitario' - Washington, 7 mag. (Adnkronos) - Un attacco a Rafah, dove si rifugiano 1,4 milioni di palestinesi, sarebbe “un errore strategico, una calamità politica e un incubo umanitario”. Lo ha detto il segretar ...

Guerra Israele-Hamas, Idf: preso controllo del valico di Rafah a Gaza. Ancora raid. LIVE - Guerra Israele-Hamas, Idf: preso controllo del valico di Rafah a Gaza. Ancora raid. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Idf: preso controllo del valico di Rafah a Gaza. Ancora raid. LIVE ...

Israele rompe gli indugi e muove l’esercito su Rafah. Borrell: “Ci saranno molte vittime civili, non esistono zone sicure a Gaza” - Israele rompe gli indugi e muove l’esercito su Rafah. Borrell: “Ci saranno molte vittime civili, non esistono zone sicure a Gaza” - Displaced Palestinians flee Rafah with their belongings to safer areas in the southern Gaza Strip on May 7, 2024 following an evacuation order by the Israeli army the previous day, amid the ongoing ...