Taranto - Iaia Fd - si sta lavorando per i 330 lavoratori dell’ex Tct Evergreen

(Di martedì 7 maggio 2024) Tarantini Time Quotidiano“Sono a confermare quanto già emerso nel scorse ore rispetto ai fondi per coprire le indennità dei portuali. La questione, come avevamo già rimarcato in precedenza, è sul tavolo del Ministero del Lavoro e del Mit dove si sta concretamenteper questiche già a dicembre hanno già beneficiato di una proroga con il decreto Milleproroghe. Si tratta diex Tct (container terminal) iscritti allaPort Workers Agency. La loro problematica è risalente alla liquidazione nel 2016 dellaContainer Terminal spa, concessionaria del Molo Polisettoriale del Porto di. Le ulteriori risorse, messe ora a disposizione dal Governo, dimostrano il concreto impegno di questo Esecutivo che, di concerto con ...

Michele Riondino presenta “Palazzina LAF” - Michele Riondino presenta “Palazzina LAF” - Oggi, martedì 7 maggio alle ore 20, Michele Rondino sarà ospite a sorpresa della Casa del Cinema per introdurre la proiezione del suo film d’esordio alla regia, Palazzina LAF, presentato in anteprima ...

Decreto agricoltura, freno sul fotovoltaico e a rischio gli obiettivi climatici - Decreto agricoltura, freno sul fotovoltaico e a rischio gli obiettivi climatici - La normativa potrebbe bloccare l’installazione di nuovi impianti, compromettendo gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030, sia a livello nazionale che europeo ...

Il Latina in campo alle 20.30: a Taranto serve l’impresa - Il Latina in campo alle 20.30: a taranto serve l’impresa - L'inizio di un viaggio o la fine del sogno. Questa sera sapremo se il Latina Calcio 1932 potrà continuare il percorso che porta in serie B oppure, come accaduto un anno fa, scendere ...