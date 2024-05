L' ultima truffa del porta a porta - ecco a cosa stare attenti e come difendersi

Maxi sequestro da 63 milioni di euro in criptovalute con base a Frascati. Il Tenente Ape della Guardia di Finanza racconta le indagini e come funzionava la truffa : "Prima operazione di questo genere in Italia".Continua a leggere

“È incredibile che in Italia un ministro per cui c’è una richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato continui a fare il ministro. Il fatto stesso che Santanchè non abbia fatto un passo indietro e sia attaccata alla ...

Truffa del pacco a Torraca. Portati via oro e contanti ad un’anziana, indagano i Carabinieri - truffa del pacco a Torraca. portati via oro e contanti ad un’anziana, indagano i Carabinieri - truffa ai danni di un’anziana a Torraca. La vittima è stata contattata telefonicamente da un malfattore che gli ha preventivato che avrebbe ricevuto un pacco destinato ad un nipote. Un complice è giun ...

Rilanciato il finto regalo Esselunga: non esiste la carta regalo da 500 per la Festa della Mamma - Rilanciato il finto regalo Esselunga: non esiste la carta regalo da 500 per la Festa della Mamma - Pare sia stato nuovamente rilanciato il finto regalo Esselunga, ma oggi non esiste la carta regalo da 500 per la Festa della Mamma in Italia ...