Stipendi - nuova mazzata per gli italiani | il reddito reale continua a scender - mentre nei Paesi Ocse cresce

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildelle famiglie in Italia scende,nell’area. Tanto nel quarto trimestre del 2023 quanto in tutto lo scorso anno. Insomma gli, parametrati all’inflazione,no ae in Italiain molte delle altre economie avanzate aumentano. L’comunica che nel quarto trimestre ildelle famiglie è cresciuto complessivamente dello 0,5%, dopo un calo dello 0,2% nel trimestre precedente. Su 19esaminati, in 11 si registra un aumento, in sei (tra cui l’Italia) un calo e in due un dato stabile. Ilnel quarto trimestre del 2023 Se prendiamo in esame le ...