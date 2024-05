La storia di Kjell Watjen | prima l’esame di maturità poi la semifinale di Champions con il Borussia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 7 maggio 2024) L'esame diè una di quelle tappe che non si dimentica mai.non potrà dimenticare la giornata di martedì 7 maggio 2024, perché in mattinata ha effettuato la prova di matematica poi è volato a Parigi per Psg-Dortmund,diLeague.