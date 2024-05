Venerato | Pioli vuole il Napoli - ma prima la buonuscita dal Milan

Ciro Venerato , giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Antonio Conte, accostato anche al Milan

Il prossimo allenatore del Napoli : di seguito le parole di Ciro Venerato , giornalista di Rai Sport ed espero di mercato, a RaiNews 24. “Mi arrivano smentite dirette e autorevoli sul rinnovo di Gasperini annunciato da alcuni media. Il tecnico per ...

Rai 2 – Venerato : “Pioli tratta col Napoli , ma il Milan cerca ancora un successore” L’esperto di mercato e giornalista, Ciro Venerato , in diretta a … L'articolo Venerato : “Pioli tratta col Napoli , ma il Milan cerca ancora un successore” proviene ...

Venerato: "Pioli ha voglia di Napoli, De Laurentiis aspetta notizie dai suoi agenti. La situazione" - venerato: "Pioli ha voglia di napoli, De Laurentiis aspetta notizie dai suoi agenti. La situazione" - Ciro venerato dà per favorito Stefano Pioli per la panchina del napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe in attesa di nuovi colloqui.

RAI - Venerato: "Pioli chiede una buonuscita al Milan, ADL monitora anche Vincenzo Italiano" - RAI - venerato: "Pioli chiede una buonuscita al Milan, ADL monitora anche Vincenzo Italiano" - Ciro venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto al sito del TGR per le ultime novità sulla panchina del napoli: "Giorni di attesa per Aurelio De Laurentiis. Attende notizie dagli a ...

Rai - Napoli-Pioli, ma prima vuole buonuscita dal Milan: non farà sconti a chi lo esonera - Rai - napoli-Pioli, ma prima vuole buonuscita dal Milan: non farà sconti a chi lo esonera - Giorni di attesa per Aurelio de Laurentiis. Attende notizie dagli agenti di Stefano Pioli. Ciro venerato, giornalista ed esperto Rai, fa il punto della situazione al sito del TGR della Rai: “Il ...